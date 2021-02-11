Фалеева задела на финише чешскую лыжницу. У россиянки могут отобрать золото молодёжного ЧМ

Российская лыжница Анастасия Фалеева может быть лишена золота, завоёванного в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой она задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней.

Второе место заняла представительница Германии Лиза Лохманн. Тройку призёров замкнула россиянка Христина Мацокина.

Окончательное решение о распределении медалей примет жюри.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.