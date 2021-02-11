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Финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Александра Большунова

Финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Александра Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Полиция Хяме (Финляндия) отказалась возбуждать уголовное дело против российского лыжника Александра Большунова, который стал участником скандального инцидента на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщает Iltalehti.

В полиции посчитали, что произошедшее соответствует статье о нанесении лёгких увечий, однако уголовное дело возбуждено не будет, поскольку финский лыжник Йони Мяки, в которого нарочно врезался Большунов, не потребовал ни наказания россиянина, ни компенсации. Напомним, ранее сообщалось, что запрос в полицию по поводу возможного возбуждения уголовного дела против Большунова отправили двое неназванных граждан.

В сезоне-2020/2021 Александр Большунов досрочно завоевал Кубок мира. Также он выиграл многодневку «Тур де Ски».

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