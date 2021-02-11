«Поделом ей». Шведская лыжница — о падении чешки, которую задела Фалеева

Шведская лыжница Луизе Линдстрём (Швеция) прокомментировала падение чешки Терезы Берановой в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Незадолго до финиша Беранова подрезала Линдстрём, из-за чего та запнулась и потеряла несколько секунд.

За несколько метров до финиша Беранова упала. Её лыжу задела Анастасия Фалеева, которая была лишена золотой медали. Из-за двух минут штрафа она опустилась на последнее место, а финишировавшая четвёртой Линдстрём поднялась на подиум.

«Я очень недовольна тем, что сделала чешка на последнем холме. Я заметила её справа от себя, и она выехала прямо передо мной. У меня не было времени думать, но я не хотела сдаваться. Она испортила мне весь день. Поделом ей», — приводит слова Линдстрём SVT.