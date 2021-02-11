Чешка, которую задела Фалеева, объяснила падение на финише в спринте на молодёжном ЧМ

Чешская лыжница Тереза Беранова прокомментировала падение на финише в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой её лыжу задела россиянка Анастасия Фалеева. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней. Фалееву лишили золотой медали.

«Я весь день верила, что смогу победить. В квалификации и других гонках мне было весьма легко, как и в финале до самого финиша. Но потом моя соперница, которая переезжала на другую лыжню, задела мои лыжи. У меня не было времени воткнуть палку, поэтому мне не на что было опереться, и я упала», — приводит слова Берановой Czech Ski.

К результату россиянки добавили две минуты, она опустилась на последнее место. Золотую медаль получила представительница Германии Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.