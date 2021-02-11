Чешка, которую задела Фалеева: эй, куда прёшь?

Чешская лыжница Тереза Беранова на своей странице в «Инстаграме» отреагировала на падение в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой её лыжу задела россиянка Анастасия Фалеева. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней. Фалееву лишили золотой медали.

«Эй, куда прёшь?» — написала Беранова, опубликовав фотографию своего падения.

К результату россиянки добавили две минуты, она опустилась на последнее место. Золотую медаль получила представительница Германии Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.