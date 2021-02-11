Конькобежец Трофимов завоевал бронзу на дистанции 5000 м на чемпионате мира

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял третье место в забеге на 5000 м на чемпионате мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Победителем соревнований стал швед Нильс ван дер Пул, второе место занял Патрик Руст из Нидерландов. Ещё один россиянин Данила Семериков стал четвёртым, уступив Трофимову более трёх секунд, Даниил Алдошкин занял шестое место.

Мировое первенство в Херенвене завершится 14 февраля.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 5000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,395

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +1,65

3. Сергей Трофимов — +4,62

4. Данила Семериков (оба — Россия) — +7,63

5. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +8,52

6. Даниил Алдошкин (Россия) — +9,15.