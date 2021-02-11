Крянин: Фалеева хотела победить, но ей не повезло. Пришлось нарушить

Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал лишение Анастасии Фалеевой золотой медали, завоёванной в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой она задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней.

«Контакт был в зоне финишных коридоров, где контактов, как правило, быть не должно. Менять коридор можно, если только ты никому не мешаешь. В ситуации с Фалеевой был контакт: она мешала чешке развивать своё место.



Можно ли назвать это ошибкой? Это финишная прямая, где может произойти всё что угодно. В этом и заключается интрига спринта: все идут на максимуме и с очень большим напряжением. Ошибок очень много, допускают их не только на финишных прямых, но и на дистанции. Фалеева хотела победить, но ей не повезло. Пришлось нарушить, но злого умысла в этом никакого не было», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.