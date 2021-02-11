Седова — об инциденте с Фалеевой: ещё раз убеждаюсь в предвзятом отношении к россиянам
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала лишение Анастасии Фалеевой золотой медали, завоёванной в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). На финишной прямой она задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней.
«В очередной раз убеждаюсь в предвзятом отношении к российским спортсменам на международных соревнованиях. Разве справедливое решение приняли судьи?! Я считаю, что в данной ситуации всё было в рамках правил. Но это лишь моё субъективное мнение. Видимо, судьи считают иначе», — написала Седова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Крянин: Фалеева хотела победить, но ей не повезло. Пришлось нарушить
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