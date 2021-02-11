Фалеева: я не сбивала чешку умышленно. Извинилась, и она сказала, что это обычное дело

Российская лыжница Анастасия Фалеева, которую лишили золотой медали в спринте на молодёжном чемпионате мира, прокомментировала инцидент с чешкой Терезой Берановой. На финишной прямой Фалеева задела лыжу лидировавшей Берановой. После контакта чешка упала и в итоге финишировала последней.
«Я не сбивала чешку умышленно, просто пятка ее лыжи задела носок моей. Такое могло случиться, когда идёт перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне жёлтую карточку. Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением, тем более что чешка не подавала протест.
Вячеслав Веденин (представитель Федерации лыжных гонок России. — Прим. «Чемпионата») пытался сделать всё от себя зависящее, чтобы сохранить за мной золотую медаль, но жюри было непреклонно. Когда я подошла к чешке и извинилась, то она сказала мне, что это спринт и что столкновение было обычным делом. Теперь мне предстоит стартовать в субботней эстафете на первом этапе. Отобранная золотая медаль заставит меня выступить ещё лучше», — приводит слова Фалеевой ТАСС.
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