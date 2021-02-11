Видео: падение чешки, из-за которого Фалееву лишили золота молодёжного ЧМ

Сегодня, 11 февраля, на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия) прошла спринтерская гонка классическим стилем. На финишной прямой россиянка Анастасия Фалеева задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней. Фалееву лишили золотой медали.

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К результату россиянки добавили две минуты, она опустилась на последнее место. Золотую медаль получила представительница Германии Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.