В FIS прокомментировали отмену норвежских этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал отмену этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере. Напомним, причиной послужил новый протокол безопасности, введённый в Норвегии из-за пандемии коронавируса.

«Мы переживём, что не будет марафона в Хольменколлене. В этом году хорошо уже то, что мы сумели провести хоть какие-то гонки.

Цель – провести что-то, имеющее смысл, и чтобы как можно больше стран приняло участие. Есть ли такие возможности, нам нужно обсуждать со странами, но мы в любом случае хотим провести неофициальные беседы с тренерами и руководителями», — приводит слова Миньере TV2.

Этап Кубка мира в Хольменколлене должен был пройти с 12 по 14 марта, в Лиллехаммере — с 19 по 21 марта.