Российские лыжницы завоевали золото и серебро в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ

Российская лыжница Вероника Степанова победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Серебро завоевала её соотечественница Евгения Крупицкая. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Маргрете Бергейн.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Юниорки

1. Вероника Степанова (Россия) — 13.44,30.

2. Евгения Крупицкая (Россия) — +16,50.

3. Маргрете Бергейн (Норвегия) — +27,40...

8. Анна Кожинова (Россия) — +44,10...

10. Ольга Жолудева (Россия) — 47,50.

Соревнования на чемпионате мира в Вуокатти проходят в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программу турнира вошли: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.