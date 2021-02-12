Российские лыжницы завоевали золото и серебро в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ

Российская лыжница Вероника Степанова победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Серебро завоевала её соотечественница Евгения Крупицкая. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Маргрете Бергейн.
Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Юниорки
1. Вероника Степанова (Россия) — 13.44,30.
2. Евгения Крупицкая (Россия) — +16,50.
3. Маргрете Бергейн (Норвегия) — +27,40...
8. Анна Кожинова (Россия) — +44,10...
10. Ольга Жолудева (Россия) — 47,50.
Соревнования на чемпионате мира в Вуокатти проходят в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программу турнира вошли: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.
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