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Российские лыжники остались без медалей в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ

Норвежский лыжник Мартин Киркеберг Мёрк выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Серебро завоевал финн Александер Сталберг. Тройку призёров замкнул канадец Оливье Левей.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Ившин, занявший девятое место.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Юниоры

1. Мартин Киркеберг Мёрк (Норвегия) — 24.26,60.

2. Александер Сталберг (Финляндия) — +14,90.

3. Оливье Левей (Канада) — +27,30.

9. Александр Ившин (Россия) — +58,80...

12. Павел Соловьёв (Россия) — +1.22,40...

16. Савелий Коростелёв (Россия) — +1.29,00.

26. Никита Денисов (Россия) — +1.53,00.

Соревнования на чемпионате мира в Вуокатти проходят в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программу турнира вошли: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.