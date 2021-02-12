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Россиянка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира по скелетону

Россиянка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира по скелетону
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Альтенберге (Германия). По итогам двух попыток, которые состоялись вчера, 11 февраля, Никитина занимала второе место, однако после решающих заездов потеряла одну позицию, уступив представительницам Германии Тине Херман и Жаклин Лёллинг.

Другая россиянка Алина Тарарыченкова расположилась на четвёртом месте. Ещё одна представительница России Юлия Канакина стала 13-й.

Чемпионат мира по скелетону. Женщины

1. Тина Херман (Германия) — 3.52,97
2. Жаклин Лёллинг (Германия) — +0,11
3. Елена Никитина (Россия) — +1,68
4. Алина Тарарыченкова (Россия) — +1,70
...13. Юлия Канакина (Россия) — +3,40.

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