Россиянка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира по скелетону
Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Альтенберге (Германия). По итогам двух попыток, которые состоялись вчера, 11 февраля, Никитина занимала второе место, однако после решающих заездов потеряла одну позицию, уступив представительницам Германии Тине Херман и Жаклин Лёллинг.
Другая россиянка Алина Тарарыченкова расположилась на четвёртом месте. Ещё одна представительница России Юлия Канакина стала 13-й.
Чемпионат мира по скелетону. Женщины
1. Тина Херман (Германия) — 3.52,97
2. Жаклин Лёллинг (Германия) — +0,11
3. Елена Никитина (Россия) — +1,68
4. Алина Тарарыченкова (Россия) — +1,70
...13. Юлия Канакина (Россия) — +3,40.
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