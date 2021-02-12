Россиянка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира по скелетону

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Альтенберге (Германия). По итогам двух попыток, которые состоялись вчера, 11 февраля, Никитина занимала второе место, однако после решающих заездов потеряла одну позицию, уступив представительницам Германии Тине Херман и Жаклин Лёллинг.

Другая россиянка Алина Тарарыченкова расположилась на четвёртом месте. Ещё одна представительница России Юлия Канакина стала 13-й.

Чемпионат мира по скелетону. Женщины

1. Тина Херман (Германия) — 3.52,97

2. Жаклин Лёллинг (Германия) — +0,11

3. Елена Никитина (Россия) — +1,68

4. Алина Тарарыченкова (Россия) — +1,70

...13. Юлия Канакина (Россия) — +3,40.