У Клебо будет отдельная комната в отеле на чемпионате мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что у него будет отдельная комната в отеле во время чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
«Рад, что у меня будет отдельная комната. Мне это нравится. Не было бы проблемы делить комнату с кем-то, но я доволен, что буду жить один», — приводит слова Клебо TV2.
Клебо по традиции проходит подготовку к турниру под руководством своего деда Коре Хёсфлота. Он рассказал, что изменилось в подготовке внука.
«Подготовка не сильно отличалась от той, что была перед прошлыми чемпионатами, за исключением того, что Йоханнес тренировался существенно больше часов в декабре и январе, чем он делал это раньше. Будет интересно посмотреть, какой эффект даст увеличение объёмов», — приводит его слова VG.
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