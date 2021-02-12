Российская лыжница Анна Грухвина стала 10-й в индивидуальной гонке на молодёжном ЧМ

Польская лыжница Изабела Марчиш победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Серебро завоевала шведка Луизе Линдстрём. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Хедда Эстберг Амундсен.

Лучшая из россиянок, Анна Грухвина, заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Женщины, U23

1. Изабела Марчиш (Польша) — 28.13,60.

2. Луизе Линдстрём (Швеция) — +11,20.

3. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — 19,60...

10. Анна Грухвина (Россия) — +59,40...

16. Жанна Меньшова (Россия) — +1.17,70...

18. Христина Мацокина (Россия) — +1.26,60.

23. Майя Якунина (Россия) — +1.52,10.



Соревнования на чемпионате мира в Вуокатти проходят в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программу турнира вошли: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.