Российская лыжница Анна Грухвина стала 10-й в индивидуальной гонке на молодёжном ЧМ

Польская лыжница Изабела Марчиш победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Серебро завоевала шведка Луизе Линдстрём. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Хедда Эстберг Амундсен.
Лучшая из россиянок, Анна Грухвина, заняла 10-е место.
Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Женщины, U23
1. Изабела Марчиш (Польша) — 28.13,60.
2. Луизе Линдстрём (Швеция) — +11,20.
3. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — 19,60...
10. Анна Грухвина (Россия) — +59,40...
16. Жанна Меньшова (Россия) — +1.17,70...
18. Христина Мацокина (Россия) — +1.26,60.
23. Майя Якунина (Россия) — +1.52,10.
Соревнования на чемпионате мира в Вуокатти проходят в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программу турнира вошли: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.
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