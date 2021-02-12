Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российская лыжница Анна Грухвина стала 10-й в индивидуальной гонке на молодёжном ЧМ

Российская лыжница Анна Грухвина стала 10-й в индивидуальной гонке на молодёжном ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Польская лыжница Изабела Марчиш победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Серебро завоевала шведка Луизе Линдстрём. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Хедда Эстберг Амундсен.

Лучшая из россиянок, Анна Грухвина, заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Женщины, U23
1. Изабела Марчиш (Польша) — 28.13,60.
2. Луизе Линдстрём (Швеция) — +11,20.
3. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — 19,60...
10. Анна Грухвина (Россия) — +59,40...
16. Жанна Меньшова (Россия) — +1.17,70...
18. Христина Мацокина (Россия) — +1.26,60.
23. Майя Якунина (Россия) — +1.52,10.

Соревнования на чемпионате мира в Вуокатти проходят в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программу турнира вошли: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.

Российские лыжницы завоевали золото и серебро в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021