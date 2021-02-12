Никлас Дюрхауг выступит за команду лыжников на «Гонке Легкова»—2021

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг примет участие в «Гонке Легкова», которая пройдёт 23 февраля в формате онлайн-забега. Вместе с другими именитыми лыжниками он намерен превзойти биатлонистов в битве двух команд.

«В этот тяжёлый период важно находить новые возможности и ставить перед собой интересные задачи. Поэтому я с радостью приму участие в “Гонке Легкова” в этом году. Я никогда раньше не слышал об онлайн-соревнованиях по лыжным гонкам, но это отличная идея Александра Легкова! Я, конечно же, присоединюсь к лыжной команде и приложу все свои силы в соперничестве с биатлонистами, чтобы вдохновить людей во всём мире кататься на лыжах так долго, как они могут. Будет весело!» – сказал Никлас.

Баталия «Лыжники против биатлонистов» уже началась. Спортсмены сразились друг с другом на двух предварительных этапах. Первая гонка с участием Александра Легкова и Николая Круглова закончилась боевой ничьей. А на втором этапе Дмитрий Малышко смог превзойти Алексея Петухова в спринтерской гонке с двумя «игровыми» рубежами: на «лёжке» – «чапаевцы», на «стойке» – дартс. Пока счёт 1:2 в пользу команды биатлонистов. Смогут ли лыжники сравнять шансы на победу перед финальным заездом 23 февраля, узнаем по итогам третьего этапа.

Регистрация проходит на сайте www.legkovrace.ru и продлится до 23 февраля. Подробно ознакомиться с правилами «Гонки Легкова»—2021 можно на сайте legkovrace.ru.