Российский лыжник Кирилл Киливнюк стал седьмым в индивидуальной гонке на молодёжном ЧМ
Французский лыжник Уго Лапалю одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на молодёжном чемпионате мира. Соревнования проходят в Вуокатти (Финляндия). Призёрами стал немец Фредрик Мох и норвежец Ивер Андерсен.
Лучший результат из россиян показал Кирилл Киливнюк, ставший седьмым.
Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Свободный стиль. Мужчины, U23
1. Уго Лапалю (Франция) – 35.27,60.
2. Фредрик Мох (Германия) – отставание 13,80.
3. Ивер Андерсен (Норвегия) — +18,70…
7. Кирилл Киливнюк (Россия) — +48,10…
11. Сергей Ардашев (Россия) — +1.01,60…
16. Ярослав Рыбочкин (Россия) — +1.22,80…
52. Денис Филимонов (Россия) — +4.09,00.
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