Российский лыжник Кирилл Киливнюк стал седьмым в индивидуальной гонке на молодёжном ЧМ

Французский лыжник Уго Лапалю одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на молодёжном чемпионате мира. Соревнования проходят в Вуокатти (Финляндия). Призёрами стал немец Фредрик Мох и норвежец Ивер Андерсен.

Лучший результат из россиян показал Кирилл Киливнюк, ставший седьмым.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Свободный стиль. Мужчины, U23

1. Уго Лапалю (Франция) – 35.27,60.

2. Фредрик Мох (Германия) – отставание 13,80.

3. Ивер Андерсен (Норвегия) — +18,70…

7. Кирилл Киливнюк (Россия) — +48,10…

11. Сергей Ардашев (Россия) — +1.01,60…

16. Ярослав Рыбочкин (Россия) — +1.22,80…

52. Денис Филимонов (Россия) — +4.09,00.