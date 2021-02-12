14 февраля в Магадане пройдёт премьерный показ байопика о Елене Вяльбе «Белый снег»

Уже в это воскресенье, 14 февраля, на родине Елены Вяльбе в Магадане состоится премьера фильма «Белый снег», который выйдет в широкий прокат 4 марта.

Прошло почти 25 лет с тех пор, как российская лыжница Вяльбе завершила карьеру, но поклонники спорта до сих пор хранят память о её победах. После удивительного выступления на чемпионате мира по лыжным видам спорта 1997 года, на котором она смогла выиграть 5 золотых медалей из 5 возможных, среди любителей спорта не осталось равнодушных к этой одновременно сильной и хрупкой девушке в знаменитой розовой шапочке.

Фото: Кадр из фильма «Белый снег»

Замысел картины «Белый снег» появился после того, как спортивный топ-менеджер Александр Пак познакомил кинопродюсера Тимура Хвана с Еленой Вяльбе.

«Лена – это русская чудо-женщина. Мы гордились ей в 90-е и мечтали с ней познакомиться», – с восторгом говорит продюсер.

Елена Вяльбе признаётся, что восприняла идею байопика о себе с настороженностью: «Если и показывать мою жизнь, то делать это правдиво и чтоб это принесло пользу подрастающему поколению. Но все сомнения ушли после знакомства с Тимуром Хваном и сценаристами. Я увидела, что это честные и открытые люди. И потом на съёмках вся команда фильма очень уважительно отнеслась и ко мне, и к каждому эпизоду».

Премьера фильма «Белый снег» состоится в Магадане в кинотеатре «Горняк». Начало – в 14:00.