14 февраля в Магадане пройдёт премьерный показ байопика о Елене Вяльбе «Белый снег»

Уже в это воскресенье, 14 февраля, на родине Елены Вяльбе в Магадане состоится премьера фильма «Белый снег», который выйдет в широкий прокат 4 марта.
Прошло почти 25 лет с тех пор, как российская лыжница Вяльбе завершила карьеру, но поклонники спорта до сих пор хранят память о её победах. После удивительного выступления на чемпионате мира по лыжным видам спорта 1997 года, на котором она смогла выиграть 5 золотых медалей из 5 возможных, среди любителей спорта не осталось равнодушных к этой одновременно сильной и хрупкой девушке в знаменитой розовой шапочке.
Фото: Кадр из фильма «Белый снег»
Замысел картины «Белый снег» появился после того, как спортивный топ-менеджер Александр Пак познакомил кинопродюсера Тимура Хвана с Еленой Вяльбе.
«Лена – это русская чудо-женщина. Мы гордились ей в 90-е и мечтали с ней познакомиться», – с восторгом говорит продюсер.
Елена Вяльбе признаётся, что восприняла идею байопика о себе с настороженностью: «Если и показывать мою жизнь, то делать это правдиво и чтоб это принесло пользу подрастающему поколению. Но все сомнения ушли после знакомства с Тимуром Хваном и сценаристами. Я увидела, что это честные и открытые люди. И потом на съёмках вся команда фильма очень уважительно отнеслась и ко мне, и к каждому эпизоду».
Премьера фильма «Белый снег» состоится в Магадане в кинотеатре «Горняк». Начало – в 14:00.
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