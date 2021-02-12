Журова: очень рада золоту Голиковой, ровно 25 лет прошло с моей победы до этого успеха

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на завоевание Ангелиной Голиковой золотой медали первенства планеты на дистанции 500 м.

Предыдущий раз россиянка побеждала на этой дистанции на чемпионате мира 25 лет назад. В 1996 году на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Журова.

«Очень рада победе Ангелины, ровно 25 лет прошло с моей победы до этого успеха, четверть века. Я была когда-то в такой же ситуации, когда между мною и моими предшественницами был большой временной разрыв, долго не было медалей.

Ангелина — большая молодец, у неё все к этому шло, рада, что все её серебряные медали Кубков мира доросли до этой золотой, так и должно быть. Молодец, что идеально подвела форму к этому турниру, эта медаль была очень нужна России. Мы первые и будем слушать сейчас Первый концерт Чайковского, прекрасную музыку, которую наши спортсмены выбрали", — приводит слова Журовой ТАСС.

Это первая победа Голиковой на чемпионатах мира.