Олимпийский чемпион Александр Блинов пропал в Подмосковье

Дочь олимпийского чемпиона по конному спорту Александра Блинова сообщила об исчезновении отца. 66-летнего мужчину не видели с 9 февраля. Родные обратились в правоохранительные органы и к волонтёрам из «ЛизаАлерт». Поиски пока не дали результатов.
«9 февраля, примерно в 11-12 часов у него должен был быть автобус из села Андреевское до Можайска. Отец направлялся в отделение банка, чтобы получить пенсионную карту. На связь он выходил 9 февраля в 9:29 утра и сказал, что вернётся на работу к 2 часам дня.
Я позвонила около семи вечера, потому что он не перезвонил, но отец не брал трубку. Я тогда подумала, что, наверное, он занят. На следующий день телефон уже был отключён. Позвонила в банк, где мне сообщили, что карта не выдана. Значит, папа там не был.
Сейчас новая информация поступила об отце, что якобы он из села Андреевское так и не уехал, опоздал на автобус и последний раз его видели в местном магазине», — приводит слова дочери спортсмена Анастасии «МК».
По словам дочери, проблем со здоровьем у Блинова нет, но он может прихрамывать на одну ногу.
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