Губерниев отреагировал на победу конькобежки Голиковой на пятисотметровке на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской конькобежки Ангелины Голиковой на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды).

Голикова стала первой за 25 лет россиянкой, выигравшей золото чемпионата мира на дистанции 500 м. В 1996 году на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Светлана Журова.

«Мы смотрели трансляцию, когда пришли в офис. Конечно, это выдающаяся победа! 500 м на коньках — это очень престижная и роскошная дистанция. Мы с коллегами неистово болели, кричали. Очень сильно рады за Голикову. Она огромная молодец!

Коллега Занин сегодня собирает флешмоб: будет ходить с фонариком по Бледу и скандировать: «Ангелина Голикова!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Съёмочная группа Губерниева находится на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Блед — ближайший город к месту проведения соревнований.