Губерниев отреагировал на победу конькобежки Голиковой на пятисотметровке на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской конькобежки Ангелины Голиковой на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды).
Голикова стала первой за 25 лет россиянкой, выигравшей золото чемпионата мира на дистанции 500 м. В 1996 году на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Светлана Журова.
«Мы смотрели трансляцию, когда пришли в офис. Конечно, это выдающаяся победа! 500 м на коньках — это очень престижная и роскошная дистанция. Мы с коллегами неистово болели, кричали. Очень сильно рады за Голикову. Она огромная молодец!
Коллега Занин сегодня собирает флешмоб: будет ходить с фонариком по Бледу и скандировать: «Ангелина Голикова!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Съёмочная группа Губерниева находится на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Блед — ближайший город к месту проведения соревнований.
- 12 февраля 2021
-
22:02
-
21:40
-
21:23
-
20:44
-
19:54
-
19:32
-
19:27
-
19:09
-
18:51
-
17:17
-
16:54
-
15:18
-
14:47
-
14:27
-
13:37
-
13:34
-
12:00
-
10:01
-
09:26
-
00:50
- 11 февраля 2021
-
23:50
-
22:11
-
21:33
-
20:47
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:19
-
16:56
-
16:54
-
16:46