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Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА

Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА
Другие / Прочие виды спорта 0
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12 февраля в формате видеоконференции состоялось первое заседание наблюдательного совета РУСАДА в обновлённом составе, сообщает пресс-служба агентства.

Председателем наблюдательного совета РУСАДА единогласно была избрана Тамара Шашихина, вице-председателем — Владимир Чехонин. Главой дисциплинарного антидопингового комитета утвержден Владимир Зайцев.

В ходе обсуждений было принято решение направить вопрос о продлении полномочий Михаила Буханова в качестве исполняющего обязанности генерального директора РУСАДА на срок до 6 месяцев на утверждение общего собрания членов РУСАДА, которое должно состояться не позднее 28 февраля.

Шашихина — директор Европейского учебного института МГИМО МИД России, член комиссии МГИМО МИД России по противодействию (профилактике) коррупции.

Полномочия членов предыдущего состава набсовета РУСАДА были прекращены досрочно 24 ноября 2020 года в связи со вступлением в силу нового кодекса ВАДА, согласно которому представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления.

Елена Исинбаева решила выйти из набсовета РУСАДА из-за нового кодекса ВАДА
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