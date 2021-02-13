Легкоатлет Волков, переехавший из России в Беларусь, установил юношеский мировой рекорд

16-летний Матвей Волков, который сменил российское гражданство на белорусское, установил юношеский мировой рекорд по прыжкам с шестом. Он преодолел планку на высоте 5,60 метра, установив мировой рекорд среди юношей не старше 18 лет, сообщает Marca.

Волкову на турнире в польской Лодзи удалось побить юношеский рекорд представителя Греции Эммануила Каралиса в (5,54). На турнире Волков занял шестое место. Победу одержал американец Сэм Кендрикс, показав результат 5,86 м.

Напомним, Волков сменил спортивное гражданство летом прошлого года. Причина — бессрочный запрет на выступления российским атлетам даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций — World Athletics.