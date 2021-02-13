Легкоатлет Волков, переехавший из России в Беларусь, установил юношеский мировой рекорд
16-летний Матвей Волков, который сменил российское гражданство на белорусское, установил юношеский мировой рекорд по прыжкам с шестом. Он преодолел планку на высоте 5,60 метра, установив мировой рекорд среди юношей не старше 18 лет, сообщает Marca.
Волкову на турнире в польской Лодзи удалось побить юношеский рекорд представителя Греции Эммануила Каралиса в (5,54). На турнире Волков занял шестое место. Победу одержал американец Сэм Кендрикс, показав результат 5,86 м.
Напомним, Волков сменил спортивное гражданство летом прошлого года. Причина — бессрочный запрет на выступления российским атлетам даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций — World Athletics.
«России я не нужен». Из нашей сборной убежал легкоатлет-рекордсмен. Кто следующий?
Матвей Волков не хочет повторить судьбу отца и лишиться Олимпиады.
Рекомендуем вам
- 13 февраля 2021
-
01:46
- 12 февраля 2021
-
23:49
-
22:02
-
21:40
-
21:23
-
20:44
-
19:54
-
19:32
-
19:27
-
19:09
-
18:51
-
17:17
-
16:54
-
15:18
-
14:47
-
14:27
-
13:37
-
13:34
-
12:00
-
10:01
-
09:26
-
00:50
- 11 февраля 2021
-
23:50
-
22:11
-
21:33
-
20:47
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:19
-
16:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам