Голикова исполнила зажигательный танец после победы на чемпионате мира. Видео

Россиянка Ангелина Голикова после победы на чемпионате мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м исполнила зажигательный танец.

Видео можно посмотреть на канале «Матч ТВ» в «твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Примечательно, что российская конькобежка стала чемпионкой мира на дистанции 500 м впервые с 1996 года, когда победу одержала Светлана Журова.



Ранее сообщалось об отношении Голиковой к замене гимна Российской Федерации на фрагмент из Первого концерта Петра Ильича Чайковского на чемпионате мира по конькобежному спорту.



Напомним, на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.