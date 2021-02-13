Голикова исполнила зажигательный танец после победы на чемпионате мира. Видео

Россиянка Ангелина Голикова после победы на чемпионате мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м исполнила зажигательный танец.
Видео можно посмотреть на канале «Матч ТВ» в «твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Примечательно, что российская конькобежка стала чемпионкой мира на дистанции 500 м впервые с 1996 года, когда победу одержала Светлана Журова.
Ранее сообщалось об отношении Голиковой к замене гимна Российской Федерации на фрагмент из Первого концерта Петра Ильича Чайковского на чемпионате мира по конькобежному спорту.
Напомним, на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.
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