Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на юниорском ЧМ. Победила сборная Швеции

На юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия) состоялась женская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Швеции. Сборная России в составе Анны Кожиновой, Евгении Крупицкой, Ольги Жолудевой и Вероники Степановой стала серебряным призёром. Третьими стали лыжницы национальной команды Норвегии.



Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Эстафетная гонка. Юниорки

1. Сборная Швеции

2. Сборная России

3. Сборная Норвегии

Напомним, чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты, а также масс-старт классическим стилем.