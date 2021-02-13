Скелетонисты Никитина и Третьяков стали бронзовыми призёрами чемпионата мира
Олимпийский чемпион Александр Третьяков и призёр Олимпиады Елена Никитина стали бронзовыми медалистами в смешанной командной гонке на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в Альтенберге (Германия).
Победу в гонке одержали немцы Тина Херман и Кристофер Гротхер, серебро завоевали их соотечественники Жаклин Лёллинг и Александр Гасснер.
Россияне Алина Тарарыченкова и Евгений Рукосуев стали пятыми.
Скелетон. Чемпионат мира. Альтенберг, Германия
Смешанные команды
1. Германия (Тина Херманн, Кростоф Гротер) – 1.55,41.
2. Германия (Жаклин Лёллинг, Александр Гасснер) – отствание 0,14.
3. Россия (Елена Никитина, Александр Третьяков) – + 0,15.
5. Россия (Алина Тарарыченкова, Евгений Рукосуев) – +0,8.
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