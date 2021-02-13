Шведская лыжница: ноги уже не слушались, но увидела Степанову. Это было «всё или ничего»

Шведская лыжница Моа Ханссон поделилась эмоциями после победы на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия) в женской эстафетной гонке.
«У меня ещё никогда не было такого: ноги уже просто не слушались. Я едва могла продолжать гонку. Но потом краем глаза я увидела Степанову. Это было буквально: «всё или ничего».
Как я себя чувствую сейчас? У меня невероятно болят ноги. Но ничего, это нормально. Мы знали, что сможем побороться за победу, если будем делать всё как и умеем. Теперь у нас золото и это просто потрясающе», — приводит слова Ханссон Aftonbladet.
Напомним, чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты, а также масс-старт классическим стилем.
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