Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам

Финская биатлонистка трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира Кайса Мякяряйнен завоевала серебро на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам. Этот результат стал сенсационным, поскольку 38-летней спортсменке, объявившей о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/2020, в гонке на 10 км свободным стилем противостояли чистые лыжницы из сборной Финляндии.



Победу в итоге одержала опытнейшая Рита-Лиса Ропонен. Лаура Мононен стала бронзовым призёром. Четвёртой финишировала Анне Кюллёнен, пятой — Йоханна Матинтало.



«Старалась держать планку с самого начала. Знала, что потом может случиться спад и будет трудно. Мороз немного повлиял на выступление. Это сказалось на мышцах. Немного нервничала по этому поводу и была напряжена», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен заявилась на лыжную гонку в Финляндии