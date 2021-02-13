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Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам

Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Финская биатлонистка трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира Кайса Мякяряйнен завоевала серебро на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам. Этот результат стал сенсационным, поскольку 38-летней спортсменке, объявившей о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/2020, в гонке на 10 км свободным стилем противостояли чистые лыжницы из сборной Финляндии.

Победу в итоге одержала опытнейшая Рита-Лиса Ропонен. Лаура Мононен стала бронзовым призёром. Четвёртой финишировала Анне Кюллёнен, пятой — Йоханна Матинтало.

«Старалась держать планку с самого начала. Знала, что потом может случиться спад и будет трудно. Мороз немного повлиял на выступление. Это сказалось на мышцах. Немного нервничала по этому поводу и была напряжена», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен заявилась на лыжную гонку в Финляндии
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