Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на молодёжном ЧМ по лыжным гонкам

На молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия) состоялась смешанная эстафетная гонка. Победу одержала национальная команда Норвегии. Сборная России завоевала серебряные медали. Третье место — у сборной Швеции.



Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Эстафетная гонка. U23

1. Норвегия (Сюнне Арнесен, Йон Рольф Скаму Хупе, Ховард Мусебю, Хедда Амундсен)

2. Россия (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Анна Грухвина)

3. Швеция (Ханна Абрахамссон, Фредрик Андерссон, Юхан Херберт, Луиза Линдстрем)

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.