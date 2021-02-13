Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов временно покинул пост

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря 2020 года временно покинул пост.
«Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что президент ВФЛА Петр Иванов слагает с себя полномочия президента ВФЛА в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда и передаёт полномочия по управлению федерацией первому вице-президенту Ирине Приваловой.
Обращаем внимание, что Пётр Иванов, избранный главой федерации на отчётно-выборной конференции ВФЛА 30 ноября 2020 года на 4 года, вернётся к исполнению обязанностей после окончания срока ограничений, установленных CAS 17 декабря 2022 года», — отмечается в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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