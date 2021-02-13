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Организаторы ЮЧМ объявили, что итальянские лыжники опередили россиян по фотофинишу

На юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия) состоялась драматичная мужская эстафетная гонка. За третье место вели борьбу сборные России и Италии, которые пересекли финишную черту буквально одновременно. Организаторы сразу после гонки отправили Россию на третье место, но спустя несколько часов было опубликовано новое сообщение: «После фотофиниша сборная Италия завоёвывает бронзовую медаль. Поздравляем!»

Таким образом, российская команда, за которую выступали Виктор Жуль, Александр Ившин, Никита Родионов и Сергей Волков, заняла четвёртое место. Победу одержала национальная команда Норвегии. Вторыми стали финские лыжники.



Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Эстафетная гонка. Юниоры



1. Сборная Норвегии

2. Сборная Финляндии

3. Сборная Италии

4. Сборная России

Посмотреть видео можно на странице Elisa Viihde Sport в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».