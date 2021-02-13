Голубева и Кулижников — призёры ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1000 м

Елизавета Голубева и Павел Кулижников завоевали медали на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
Кулижников стал серебряным призёром, уступив 0,26 секунды голландцу Каю Вербею. Призовую тройку замкнул канадец Лоран Дюбрёй. Россиянин Виктор Муштаков замкнул топ-6.
Голубева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Победила американка Бриттани Боу. Серебряным призёром стала хозяйка льда Ютта Лердам. Ольга Фаткулина остановилась в шаге от пьедестала. Ангелина Голикова была шестой.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 1000 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.14,128.
2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.14,672.
3. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,848.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,039…
6. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,348.
Мужчины. 1000 м
1. Кай Вербей (Нидерланды) – 1.08,052.
2. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,313.
3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 1.08,569…
6. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,416…
18. Артём Арефьев (Россия) – 1.10,547.
- 13 февраля 2021
-
20:15
-
19:19
-
18:47
-
17:39
-
17:09
-
16:12
-
15:41
-
15:08
-
14:31
-
13:50
-
13:00
-
12:21
-
12:05
-
11:13
-
10:39
-
10:10
-
09:55
-
09:42
-
01:46
- 12 февраля 2021
-
23:49
-
22:02
-
21:40
-
21:23
-
20:44
-
19:54
-
19:32
-
19:27
-
19:09
-
18:51
-
17:17
-
16:54
-
15:18
-
14:47
-
14:27
-
13:37