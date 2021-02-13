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Голубева и Кулижников — призёры ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1000 м

Голубева и Кулижников — призёры ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1000 м
Другие / Конькобежный спорт 0
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Елизавета Голубева и Павел Кулижников завоевали медали на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Кулижников стал серебряным призёром, уступив 0,26 секунды голландцу Каю Вербею. Призовую тройку замкнул канадец Лоран Дюбрёй. Россиянин Виктор Муштаков замкнул топ-6.

Голубева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Победила американка Бриттани Боу. Серебряным призёром стала хозяйка льда Ютта Лердам. Ольга Фаткулина остановилась в шаге от пьедестала. Ангелина Голикова была шестой.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.14,128.
2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.14,672.
3. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,848.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,039…
6. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,348.

Мужчины. 1000 м

1. Кай Вербей (Нидерланды) – 1.08,052.
2. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,313.
3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 1.08,569…
6. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,416…
18. Артём Арефьев (Россия) – 1.10,547.

Конькобежный спорт. ЧМ-2021. Отдельные дистанции
Женщины. 1000 м
13 февраля 2021, суббота. 17:13 МСК
Окончено
1
Бриттани Боу
США
1:14.128
2
Ютта Лердам
Нидерланды
+0.54
3
Елизавета Голубева
Россия
+0.72
Конькобежный спорт. ЧМ-2021. Отдельные дистанции
Мужчины. 1000 м
13 февраля 2021, суббота. 18:02 МСК
Окончено
1
Кай Вербей
Нидерланды
1:08.052
2
Павел Кулижников
Россия
+0.26
3
Лоран Дюбрёй
Канада
+0.51
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