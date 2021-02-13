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Голубева и Кулижников — призёры ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1000 м

Елизавета Голубева и Павел Кулижников завоевали медали на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Кулижников стал серебряным призёром, уступив 0,26 секунды голландцу Каю Вербею. Призовую тройку замкнул канадец Лоран Дюбрёй. Россиянин Виктор Муштаков замкнул топ-6.

Голубева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Победила американка Бриттани Боу. Серебряным призёром стала хозяйка льда Ютта Лердам. Ольга Фаткулина остановилась в шаге от пьедестала. Ангелина Голикова была шестой.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.14,128.

2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.14,672.

3. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,848.

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,039…

6. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,348.



Мужчины. 1000 м

1. Кай Вербей (Нидерланды) – 1.08,052.

2. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,313.

3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 1.08,569…

6. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,416…

18. Артём Арефьев (Россия) – 1.10,547.