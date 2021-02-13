В World Athletics отреагировали на уход Петра Иванова с поста президента ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оценила работу Петра Иванова в качестве президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В субботу, 13 февраля, Иванов покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), но имеет право вернуться к исполнению обязанностей после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).

«World Athletics стремится строго соблюдать букву и дух решения CAS, в результате чего господин Иванов ушёл с поста президента ВФЛА и из президиума организации. Это включает в себя отказ от всех обязанностей и должностей в любых структурах управления, правлении или попечительском совете.

Мы благодарны господину Иванову за работу, которую он провёл со своей командой и нашими международными экспертами в плане восстановления ВФЛА, и уверены, что эта хорошая работа будет продолжена», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Athletics.

По решению CAS, высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса ВАДА, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях. В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.