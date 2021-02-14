Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Моя гуттаперчевость не знает границ». Александра Солдатова показала видео с тренировки

«Моя гуттаперчевость не знает границ». Александра Солдатова показала видео с тренировки
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова в очередной раз продемонстрировала поразительную гибкость.

«Подурачиться после тренировки святое или моя гуттаперчевость не знает границ. Да, это красиво, да, элегантно, но в спорте справляться с таким мягким телом и делать сложно комбинированные элементы было ой как непросто, поэтому приходилось каждый день уделять очень много времени качественной разминке и укреплению мышечного корсета», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

В декабре 2020 года 22-летняя гимнастка объявила о завершении карьеры. Ранее она призналась, что в течение двух лет боролась с расстройством пищевого поведения.

«Мне не о чем сожалеть». Самая эффектная гимнастка России ушла из спорта
Олимпийской чемпионкой не стала, но сердца болельщиков своими образами покорила!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021