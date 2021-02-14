«Моя гуттаперчевость не знает границ». Александра Солдатова показала видео с тренировки

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова в очередной раз продемонстрировала поразительную гибкость.
«Подурачиться после тренировки святое или моя гуттаперчевость не знает границ. Да, это красиво, да, элегантно, но в спорте справляться с таким мягким телом и делать сложно комбинированные элементы было ой как непросто, поэтому приходилось каждый день уделять очень много времени качественной разминке и укреплению мышечного корсета», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
В декабре 2020 года 22-летняя гимнастка объявила о завершении карьеры. Ранее она призналась, что в течение двух лет боролась с расстройством пищевого поведения.
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