Россиянки остались без медалей после масс-старта юниорского ЧМ. Евгения Крупицкая – 4-я

Норвежская лыжница Маргарет Берган завоевала золото в масс-старте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Второе место досталось шведке Лизе Эрикссон. Третье место у немки Хелен Хоффман.



Лучший результат из российских лыжниц показала Евгения Крупницкая, она пришла к финишу четвёртой.



Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Юниорки. Масс-старт, 15 км. Классический стиль.



1. Маргарет Берган (Норвегия)

2. Лиза Эрикссон (Швеция)

3. Хелен Хоффман (Германия)

4. Евгения Крупницкая (Россия)

Напомним, чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты, а также масс-старт классическим стилем.