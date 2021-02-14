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Россиянки остались без медалей после масс-старта юниорского ЧМ. Евгения Крупицкая – 4-я

Россиянки остались без медалей после масс-старта юниорского ЧМ. Евгения Крупицкая – 4-я
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежская лыжница Маргарет Берган завоевала золото в масс-старте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Второе место досталось шведке Лизе Эрикссон. Третье место у немки Хелен Хоффман.

Лучший результат из российских лыжниц показала Евгения Крупницкая, она пришла к финишу четвёртой.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Юниорки. Масс-старт, 15 км. Классический стиль.

1. Маргарет Берган (Норвегия)
2. Лиза Эрикссон (Швеция)
3. Хелен Хоффман (Германия)
4. Евгения Крупницкая (Россия)

Напомним, чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты, а также масс-старт классическим стилем.

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