Россиянки остались без медалей после масс-старта юниорского ЧМ. Евгения Крупицкая – 4-я

Норвежская лыжница Маргарет Берган завоевала золото в масс-старте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Второе место досталось шведке Лизе Эрикссон. Третье место у немки Хелен Хоффман.
Лучший результат из российских лыжниц показала Евгения Крупницкая, она пришла к финишу четвёртой.
Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Юниорки. Масс-старт, 15 км. Классический стиль.
1. Маргарет Берган (Норвегия)
2. Лиза Эрикссон (Швеция)
3. Хелен Хоффман (Германия)
4. Евгения Крупницкая (Россия)
Напомним, чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты, а также масс-старт классическим стилем.
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