Носов: если бы Власов в 1996-м стал президентом, мы жили бы в другой стране

Бронзовый призёр Олимпиады 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова, скончавшегося вчера, 13 февраля, в возрасте 85 лет.



«Умер Юрий Власов. Вечная память. Человечище, я вырос на его книге «Справедливость Силы», если бы ни эта книга не было бы Олимпийской медали.



Шварценегер при съёмках фильма «Красная жара», отказался сниматься, пока не увидит Юрия Власова. Он был его кумиром и вдохновил его на занятия спортом.



Юрий Власов баллотировался в 90-х на пост Мэра Москвы и Президента РФ. Если бы он в 1996 году победил, мы бы жили в другой стране.



Честный, мудрый, честолюбивый и т.д. Он был кумиром многих тяжелоатлетов и спортсменов в целом. Теперь его нет, а я так и не пообщался с ним. Ушла легенда», — написал Носов на своей странице в «Инстаграме».

Умер олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов