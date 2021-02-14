Бородавко рассказал, как на подготовку россиян к ЧМ повлияет отмена этапа КМ в Нове-Место

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал решение организаторов этапа Кубка мира в Нове-Метсо (Чехия) не проводить соревнования в запланированные сроки (20 и 21 февраля).



«Несколько российских спортсменов рассчитывали пробежать гонки в Чехии и повысить свою мотивацию. Этап в Нове-Место был бы для них очень хорошей репетицией перед главным стартом сезона. Теперь планы придётся корректировать, будем проводить контрольные тренировки.

Конечно, больших сложностей отмена чешского этапа нам не принесла. Но ни одна тренировка не заменит официального старта», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, организаторы этапа Кубка мира в Нове-Место решили не проводить соревнования в запланированные сроки после того, как Германия включила Чехию в список стран с повышенным эпидемическим риском распространения коронавирусной инфекции. Согласно действующим в ФРГ нормативным актам, любой, кто находился в такой зоне в течение последних 10 дней, перед въездом в страну будет обязан провести на карантине от пяти до десяти суток. Таким образом, спортсмены рискуют не попасть на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.