Вокуев занял третье место на марафоне в Чехии, Вылегжанин – пятый

Сегодня, 14 февраля, в Чехии состоялся марафон Jizerska Padesatka серии Ski Classics. В мужской гонке победу одержал швед Эмиль Перссон. Серебро у норвежца Тора Асле Йердалена. Бронза досталась россиянину Ермилу Вокуеву. Россиянин Максим Вылегжанин пришёл к финишу пятым.



Среди женщин сильнейшей оказалась шведка Лина Корсгрен, второй финишировала ещё одна представительница Швеции, Ида Даль. Тройку лучших замкнула Катержина Смутна из Чехии.



Лучший результат среди россиянок показала Ольга Царёва, финишировав 7-й.

Лыжные гонки, Ski Classics. Jizerska Padesatka

Бедричов, Чехия. 50 км, классический стиль. Мужчины

1. Эмиль Перссон (Швеция) — 2:02.27,9

2. Тор Асле Йердален (Норвегия) — + 0,3

3. Ермил Вокуев — +0,8…

5. Максим Вылегжанин — + 1,3…

11. Александр Гребенко — + 1:07.4…

21. Дмитрий Баграшов — + 3:58.7

26. Алексей Двоскин — + 5:29.6



Женщины

1. Лина Корсгрен (Швеция) — 2:18.39,4

2. Ида Даль (Швеция) — + 0,1

3. Катержина Смутна (Чехия) — + 3:41,9

7. Ольга Царева — +6.13,3…

13. Анастасия Рыгалина — + 12.16,0

15. Анастасия Власова — + 13.38,2

20. Дина Некрасова (все — Россия) — +17.20,5