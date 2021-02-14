Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Ившин выиграл золото в масс-старте на юниорском ЧМ. Жуль — 4-й

Александр Ившин выиграл золото в масс-старте на юниорском ЧМ. Жуль — 4-й
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Александр Ившин завоевал золото в масс-старте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Второе место досталось немцу Яну-Фридриху Доерксу. Бронзовая медаль у представителя Финляндии Александра Стальберга.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Юниоры. Масс-старт, 30 км. Классический стиль.

1. Александр Ившин (Россия) – 1:21.22,20
2. Ян-Фридрих Доеркс (Германия)– отставание 2,60
3. Александр Стальберг (Финляндия)– + 5,60
4. Виктор Жуль (Россия)– + 38,50
5. Томас Стивен (Канада)– + 39,90
6. Корбиниан Хайланд (Германия)– + 40,30
7. Алессандро Чиоккетти (Италия) – + 40,60
8. Трульс Гиссельман (Швеция) – + 41,30
9. Агнар Йельмесет (Норвегия) – + 52,00
10. Киркеберг Моерк (Норвегия)– + 56,00

Россиянки остались без медалей после масс-старта юниорского ЧМ. Евгения Крупицкая – 4-я
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021