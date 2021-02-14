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Александр Ившин выиграл золото в масс-старте на юниорском ЧМ. Жуль — 4-й

Российский лыжник Александр Ившин завоевал золото в масс-старте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Второе место досталось немцу Яну-Фридриху Доерксу. Бронзовая медаль у представителя Финляндии Александра Стальберга.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Юниоры. Масс-старт, 30 км. Классический стиль.

1. Александр Ившин (Россия) – 1:21.22,20

2. Ян-Фридрих Доеркс (Германия)– отставание 2,60

3. Александр Стальберг (Финляндия)– + 5,60

4. Виктор Жуль (Россия)– + 38,50

5. Томас Стивен (Канада)– + 39,90

6. Корбиниан Хайланд (Германия)– + 40,30

7. Алессандро Чиоккетти (Италия) – + 40,60

8. Трульс Гиссельман (Швеция) – + 41,30

9. Агнар Йельмесет (Норвегия) – + 52,00

10. Киркеберг Моерк (Норвегия)– + 56,00