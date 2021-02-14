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Лаленкова — о бронзе ЧМ: надеялась, что День святого Валентина мне поможет

Лаленкова — о бронзе ЧМ: надеялась, что День святого Валентина мне поможет
Другие / Конькобежный спорт 0
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Российская конькобежка Евгения Лаленкова, ставшая третьей на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды), призналась, что надеялась завоевать медаль в праздник, так как эта примета ей раньше всегда помогала.

«Надеялась, что День святого Валентина мне поможет. В прошлом году все медали на Кубке мира, Европе выигрывала в какие-то праздники, обычно это были дни рождения моих близких. И тут я надеялась, что, может быть, День Святого Валентина на этот раз мне поможет», — приводит слова Лаленковой РИА «Новости».

Также спортсменка рассказала, что дома её ждут муж, призёр чемпионатов мира Евгений Лаленков, и сын.

«Им очень тяжело. Мне тоже тяжело, но я на соревнованиях, в каких-то эмоциях, а муж сейчас дома, и он просто герой. Ему приходится разрываться на две команды — на свою в училище плюс на юниорскую. Никита болел в этом месяце, но муж мне не сказал, я сама по глазам Никитиным догадалась. Мне было не тяжело находиться в „пузыре“, но когда старты начались, появилось ощущение, что скоро домой. Чем ближе был конец соревнований, тем сильнее домой хотелось. Вчерашний вечер вообще был очень долгим», — сказала Лаленкова.

Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу в забеге на 1500 м на чемпионате мира
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