Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежка Наталья Воронина завоевала серебро в забеге на 5000 м на ЧМ-2021

Конькобежка Наталья Воронина завоевала серебро в забеге на 5000 м на ЧМ-2021
Другие / Конькобежный спорт 0
Аудио-версия:

Российская конькобежка Наталья Воронина стала серебряным призёром чемпионата мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 5000 м. Победу одержала голландка Ирене Схаутен. Бронзовым призёром стала ещё одна хозяйка льда Карлейн Ахтеректе.

На дистанции 1500 м у мужчин весь пьедестал заняли голландцы. Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, занявший четвёртое место. До бронзы ему не хватило всего 0,02 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 5000 м

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 6.48,537.
2. Наталья Воронина (Россия) – 6.50,997.
3. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) – 6.52,220…
12. Анастасия Григорьева (Россия) – 7.23,875.

Мужчины. 1500 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.43,752.
2. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.44,110.
3. Патрик Руст (Нидерланды) – 1.45,493.
4. Сергей Трофимов (Россия) – 1.45,514…
11. Даниил Беляев (Россия) – 1.47,547…
19. Александр Подольский (Россия) – 1.48,548.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021