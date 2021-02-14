Конькобежка Наталья Воронина завоевала серебро в забеге на 5000 м на ЧМ-2021

Российская конькобежка Наталья Воронина стала серебряным призёром чемпионата мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 5000 м. Победу одержала голландка Ирене Схаутен. Бронзовым призёром стала ещё одна хозяйка льда Карлейн Ахтеректе.

На дистанции 1500 м у мужчин весь пьедестал заняли голландцы. Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, занявший четвёртое место. До бронзы ему не хватило всего 0,02 секунды.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 5000 м

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 6.48,537.

2. Наталья Воронина (Россия) – 6.50,997.

3. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) – 6.52,220…

12. Анастасия Григорьева (Россия) – 7.23,875.



Мужчины. 1500 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.43,752.

2. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.44,110.

3. Патрик Руст (Нидерланды) – 1.45,493.

4. Сергей Трофимов (Россия) – 1.45,514…

11. Даниил Беляев (Россия) – 1.47,547…

19. Александр Подольский (Россия) – 1.48,548.