Наталья Воронина: совершенно не расстроена серебром, это не пик моей формы

Рекордсменка мира Наталья Воронина прокомментировала своё выступление на дистанции 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды). Воронина завоевала серебро, уступив голландке Ирене Схаутен.

«Мне было очень тяжело, я боролась как могла, последние круги уже были на зубах. Для меня эта медаль в нынешнем состоянии – хороший результат. В этом сезоне больше не побегу никаких стартов, но продолжу бегать у нас в Коломне на стадионе. Сезон странный, короткий и заканчивать сейчас резко нельзя. Так что буду бегать, поддерживать чувство льда, оно должно быть. Объёмов делать больших не буду, но для правильных ощущений буду выходить на лёд.

Я совершенно не расстроена этим серебром просто потому, что прекрасно понимаю, в каком состоянии нахожусь на этом чемпионате мира. Оно неплохое, но это и не пик моей формы. Я так считаю. Я могла бы показать секунды лучше, но оценивая своё физическое состояние последнюю неделю, просто рада, что смогла собраться. В итоге я поняла, что смогу неплохо пробежать 5000 метров. И ещё раз убедилась, что это именно моя дистанция. Я всё мечусь между «трёшкой» и «пятёркой», но всё-таки 5000 метров – это моё. Никакой суеты как на 3000 м", — приводит слова Ворониной РИА «Новости».