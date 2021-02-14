Конькобежец Александр Румянцев завоевал бронзу ЧМ в забеге на 10 000 м

Мужским забегом на дистанцию 10 000 м завершился в Херенвене (Нидерланды) чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Бронзовым призёром стал Александр Румянцев, который обновил рекорд России — 12.54,746.

Победу в забеге одержал швед Нильс ван дер Пул, установивший новый мировой рекорд — 12.32,952. Серебряным призёром стал голландец Йоррит Бергсма.

Ещё один россиянин Руслан Захаров с личным рекордом (12.59,830) был пятым.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.32,952.

2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 12.45,868.

3. Александр Румянцев (Россия) – 12.54,746…

5. Руслан Захаров (Россия) – 12.59,830.