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Конькобежец Александр Румянцев завоевал бронзу ЧМ в забеге на 10 000 м

Конькобежец Александр Румянцев завоевал бронзу ЧМ в забеге на 10 000 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Мужским забегом на дистанцию 10 000 м завершился в Херенвене (Нидерланды) чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Бронзовым призёром стал Александр Румянцев, который обновил рекорд России — 12.54,746.

Победу в забеге одержал швед Нильс ван дер Пул, установивший новый мировой рекорд — 12.32,952. Серебряным призёром стал голландец Йоррит Бергсма.

Ещё один россиянин Руслан Захаров с личным рекордом (12.59,830) был пятым.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.32,952.
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 12.45,868.
3. Александр Румянцев (Россия) – 12.54,746…
5. Руслан Захаров (Россия) – 12.59,830.

Конькобежный спорт. ЧМ-2021. Отдельные дистанции
Мужчины. 10000 м
14 февраля 2021, воскресенье. 17:35 МСК
Окончено
1
Нильс ван дер Пул
Швеция
12:32.952
2
Йоррит Бергсма
Нидерланды
+12.91
3
Александр Румянцев
Россия
+21.79
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