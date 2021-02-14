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“Устюгоминатор вернулся”. Нортуг отреагировал на фото торса Устюгова

“Устюгоминатор вернулся”. Нортуг отреагировал на фото торса Устюгова
Другие / Лыжный спорт 0
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов опубликовал на своей странице в “Инстаграме” фотографию в шортах, сделанную в тренажёрном зале, и задал подписчикам вопрос о своей форме.

“Вроде не жирный, что думаете, друзья?” — написал Устюгов.

Фото можно посмотреть на странице Сергея Устюгова в “Инстаграме”.

На снимок сразу же отреагировал двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг, написав в комментариях: “Устюгоминатор вернулся”.

Устюгов, тяжело перенесший заболевание коронавирусом, вернулся в сборную России на этапе Кубка мира в Лахти. Дважды успел выйти в финал спринтерских гонок, стал вторым из россиян после Александра Большунова в масс-старте классическим стилем. Этими достижениями Сергей гарантировал себе место в национальной команде на чемпионате мира.

Чемпион сказал – и сделал. Героическое возвращение Устюгова в сборную России на ЧМ-2021
Осенью переболел «короной» и отставал от соперников на минуты. А теперь ворвался в команду на главный турнир сезона всего за четыре гонки.
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