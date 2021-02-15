Кенийка Чепкоеч установила новый мировой рекорд в беге на 5 км

Беатрис Чепкоеч из Кении побила мировой рекорд в беге на 5 км, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Этот результат она установила в забеге в Монако.

Новый рекорд, установленный Чепкоеч, – 14 минут и 43 секунды. Прежний рекорд, установленный представительницей Нидерландов Сифан Хассан в ноябре 2017 года, был улучшен на секунду.

«Я очень счастлива, потому что не ожидала такого. Было холодно и дул сильный ветер, но я старалась следить за своим темпом, и всё оказалось идеально», — рассказала 29-летняя рекордсменка.

В мужских соревнованиях победил обладатель рекорда в беге на 5 км Джошуа Чептегеи из Уганды. Свой рекорд он установил год назад на этой же гонке – 12 минут и 35 секунд. На этот раз он победил с результатом 13 минут и 13 секунд.