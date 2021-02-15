Вице-чемпионка мира по гимнастике рассказала, как стала звездой фильмов для взрослых

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, которая в 2002 году завоевала серебро на чемпионате мира, рассказала, как стала звездой фильмов для взрослых. Она пришла в этот бизнес в 2011 году, а ушла из него в 2019-м.
«Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой — это легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы. Мне нравилось быть боссом для самой себя.
Конечно, я много говорила со своим бойфрендом о плюсах и минусах. Но некоторых типичных проблем не возникло: например, меня не отговаривали родственники или друзья. Таковых у меня просто не было.
Я выбрала свой путь. Это был хороший старт для моего бизнеса, которым я в итоге занималась восемь лет. Зарабатывала я гораздо больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике.
Мне нравилась эта работа. Конечно, в какие-то дни ты можешь чувствовать себя неважно или болеть. Но тогда я просто не работала. Если не чувствуешь возбуждения, то нет смысла что-то снимать, потому что все это заметят.
Правда, кое-что фейковое всё же было: иногда приходилось слишком громко стонать. Громче, чем в обычной жизни», — приводит слова спортсменки «Медуза».
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