Гимнастка — звезда фильмов для взрослых рассказала о сексуальных домогательствах в спорте

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, которая с 2011 по 2019 год снималась в фильмах для взрослых, рассказала о сексуальных домогательствах в спортивной гимнастике.
«Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках — при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди.
Мы, например, должны были взвешиваться перед тренером-мужчиной топлес — а ведь нам было только 10-13 лет. Приходилось приспускать трико, чтобы тренер измерял процент содержания жира в организме. Также у нас был физиотерапевт, который во время лечебных процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно. Когда нам делали массаж, всегда работали на тоненького в области ног.
Эти ребята ходят по краю. И, на мой взгляд, заходят слишком далеко. Но тогда об этом не говорили. Ведь мы думали: «Может, это нормально?» Никто не говорил нам, что правильно, а что нет», — цитирует её «Медуза».
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