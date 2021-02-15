42-летняя лыжница Ропонен вошла в состав сборной Финляндии на чемпионат мира

Сборная Финляндии по лыжным гонкам огласила состав на чемпионат мира, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия), сообщает Yle. В частности, в заявку вошла 42-летняя Риитта-Лииса Ропонен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, трёхкратная чемпионка мира. На чемпионат мира она отобралась по результатам национального чемпионата. В зачёте текущего Кубка мира Ропонен идёт на 76-м месте. Она приняла участие только в январских этапах в Лахти и Фалуне.
Полностью состав финской сборной из 16 лыжников выглядит следующим образом:
Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Катри Люлюнперя, Йоханна Матинтало, Лаура Мононен, Вильма Ниссинен, Криста Пярмякоски, Риитта-Лииса Ропонен.
Мужчины: Ристоматти Хакола, Пертту Хюваринен, Лаури Лепистё, Юхо Микконен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Маркус Вуорела, Лаури Вуоринен.
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