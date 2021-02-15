Российские ватерполисты сыграли вничью с румынами в олимпийской квалификации

Мужская сборная России по водному поло в матче второго тура олимпийской квалификации сыграла вничью с национальной командой Румынии со счётом 9:9. Самым результативным игроком матча стал россиянин Даниил Меркулов, отличившийся четыре раза.
Олимпийский отборочный турнир мужских команд проходит с 14 по 21 февраля в Роттердаме (Нидерланды). Накануне российские ватерполисты стартовали в квалификации с победы над сборной Франции (13:12). Следующий матч национальная команда проведёт 16 февраля с соперниками из Германии. Также россиянам предстоит сыграть со сборными Хорватии и Нидерландов.
В квалификации разыгрываются три путёвки на летние Олимпийские игры в Токио. Чтобы выйти в четвертьфинал отборочного турнира, нужно войти в число четырёх лучших команд одной из двух подгрупп.
В первых двух матчах россияне набрали 3 очка и лидируют в турнирной таблице группы В. Румыны с 1 очком располагаются на четвёртой строчке.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.
Олимпийские игры. Водное поло. Квалификация
Группа В. 2-й тур
Румыния — Россия — 9:9 (3:1, 1:2, 2:4, 3:2).
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